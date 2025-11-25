Ричмонд
Трамп заявил о скором заключении мирного соглашения по Украине

Американский лидер Дональд Трамп считает, что конфликт на Украине скоро завершится путем заключения мирного соглашения. Об этом президент США заявил в Белом доме.

Американский лидер Дональд Трамп считает, что конфликт на Украине скоро завершится путем заключения мирного соглашения. Об этом президент США заявил в Белом доме.

«Думаю, мы очень близки к заключению сделки. Скоро узнаем», — сообщил Трамп во время традиционной церемонии помилования индеек. Его слова передает пресс-служба администрации президента.

Ранее Трамп уже высказывал оптимизм относительно возможности урегулирования конфликта на Украине, заявляя в интервью GB News об уверенности в способности разрешить ситуацию в течение нескольких месяцев. Администрация США предпринимает дипломатические усилия, чтобы завершить украинский конфликт.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше