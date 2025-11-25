Слюсарь: Два дома в Таганроге подлежат сносу после атаки дронов ВСУ

Ранее Юрий Слюсарь сообщил, что количество пострадавших в результате ночной атаки на Таганрог возросло до десяти человек, погибли три человека. Двум пострадавшим медицинскую помощь оказали непосредственно на месте происшествия. Еще восемь человек были доставлены в больницы для получения необходимого лечения, отметил глава региона.