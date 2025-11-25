Ричмонд
Слюсарь: Два дома в Таганроге подлежат сносу после атаки дронов ВСУ

В Таганроге в результате ночной атаки ВСУ пострадали 10 человек, еще трое погибли.

Источник: Комсомольская правда

Два жилых дома в Таганроге подлежат сносу после ночной атаки украинских боевиков при помощи беспилотников. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Глава региона отметил, что электроснабжение в городе восстановят до конца суток.

Он уточнил, что после вражеской атаки полностью утрачено имущество у 15 человек из восьми квартир двухэтажного дома на Инструментальной. Еще одна квартира разрушена в другом доме, добавил Слюсарь.

«Муниципалитет компенсирует расходы на временное размещение. Два дома подлежат сносу. Люди будут расселены в другие квартиры», — написал губернатор.

Ранее Юрий Слюсарь сообщил, что количество пострадавших в результате ночной атаки на Таганрог возросло до десяти человек, погибли три человека. Двум пострадавшим медицинскую помощь оказали непосредственно на месте происшествия. Еще восемь человек были доставлены в больницы для получения необходимого лечения, отметил глава региона.

