Слюсарь: Два дома в Таганроге подлежат сносу после атаки дронов ВСУ

Два жилых дома в Таганроге подлежат сносу после ночной атаки украинских боевиков при помощи беспилотников. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
Глава региона отметил, что электроснабжение в городе восстановят до конца суток.
Он уточнил, что после вражеской атаки полностью утрачено имущество у 15 человек из восьми квартир двухэтажного дома на Инструментальной. Еще одна квартира разрушена в другом доме, добавил Слюсарь.
«Муниципалитет компенсирует расходы на временное размещение. Два дома подлежат сносу. Люди будут расселены в другие квартиры», — написал губернатор.
Ранее Юрий Слюсарь сообщил, что количество пострадавших в результате ночной атаки на Таганрог возросло до десяти человек, погибли три человека. Двум пострадавшим медицинскую помощь оказали непосредственно на месте происшествия. Еще восемь человек были доставлены в больницы для получения необходимого лечения, отметил глава региона.