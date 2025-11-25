После ночных ударов дронов ВСУ в Таганроге придётся снести 2 жилых дома

По его словам, в результате удара полностью утрачено имущество 15 человек из восьми квартир двухэтажного дома на улице Инструментальной. Ещё одна квартира разрушена в другом здании. Муниципалитет возьмёт на себя расходы на временное размещение пострадавших, а затем они получат новое жильё.