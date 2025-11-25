Губернатор рассказал о последствиях удара по Таганрогу

За прошедшую ночь было уничтожено 249 беспилотных летательных аппаратов, запущенных с территории Украины.
В результате атаки на Таганрог полностью утрачено имущество у 15 человек из восьми квартир двухэтажного дома на улице Инструментальной. Два дома подлежат сносу, а пострадавшие будут расселены в другие квартиры. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
«Два дома подлежат сносу. Люди будут расселены в другие квартиры», — написал губернатор в своем telegram-канале. Атака стала самой масштабной за весь период по воздействию на гражданскую инфраструктуру. В результате атаки в двухэтажном доме на улице Инструментальной пострадали восемь квартир — 15 человек полностью лишились имущества. Кроме того, в другом доме разрушена одна квартира. Муниципальные власти возьмут на себя расходы по временному размещению пострадавших.
Комиссии с утра обходят близлежащие дома, фиксируют ущерб и принимают заявления на единовременные выплаты. Сбор заявлений продлится до 28 ноября. Аварийные службы продолжают восстанавливать сети: газ уже подан частично, а полное восстановление электроснабжения и газоснабжения планируется до конца дня.
По данным Министерства обороны, за прошедшую ночь было уничтожено 249 беспилотных летательных аппаратов, запущенных с территории Украины. Наибольшее количество БПЛА — 116 единиц — было сбито над акваторией Черного моря. Также зафиксировано уничтожение 76 беспилотников над территорией Краснодарского края, 23 — над Крымом, 16 — над Ростовской областью, 7 — над Брянской областью. Над Курским регионом и Азовским морем было сбито по 4 дрона. В Белгородской области ликвидировано 2 БПЛА, а над территорией Липецкой области — 1 беспилотник.