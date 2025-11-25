Ричмонд
Двое молодых людей из Кишинёва задержаны с наркотиками на сумму свыше миллиона леев: У одно из них юридическое образование

По данным следствия, задержанные входят в организованную преступную группу, которая специализировалась на контрабанде наркотиков в Молдову из Польши [видео]

Источник: Комсомольская правда

Двое молодых людей из Кишинёва задержаны с наркотиками на 1.200.000 леев.

35-летний мужчина и 25-летняя женщина были задержаны за торговлю амфетамином и мефедроном на сумму примерно 1.200.000 леев. По данным Пограничной полиции, мужчина имеет высшее юридическое образование.

Они являются жителями Кишинёва и, по данным следствия, входят в организованную преступную группу, которая специализировалась на контрабанде наркотиков в Молдову из Польши через неназванные посылки с последующей продажей.

"Двоих друзей задержали с поличным в Кишинёве во время продажи наркотиков. В ходе обысков был изъят примерно один килограмм наркотиков, мобильные телефоны, используемые для торговли, денежные средства, полученные от продажи наркотиков, а также аксессуары для порционирования.

Наркотические вещества изъяты из незаконного оборота, а по требованию Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и специальными делами (PCCOCS) обвиняемые помещены под временный арест по решению следственного судьи для объективного расследования с обеспечением презумпции невиновности", — сообщает учреждение.

Правоохранительные органы продолжают расследование для выявления всех членов организованной преступной группы, включая лиц, ответственных за отправку посылок из Польши, и тех, кто участвовал в распространении наркотиков в Молдове.

