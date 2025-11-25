В ФРГ задержали подозреваемых в рассылке писем с угрозами терактов

Как стало известно из источников в федеральном ведомстве криминальной полиции в Висбадене и центрального управления по борьбе с киберпреступностью (ZIT), группа, именующая себя «Свиной треф», координировала свои действия в закрытых сетях. Ими было отправлено большое количество электронных писем, содержащих угрозы. В 2024 году эти действия привели к сотням вызовов полиции, временному закрытию школ и эвакуации граждан из общественных мест, таких как торговые центры.