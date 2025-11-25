Ричмонд
В ФРГ задержали подозреваемых в рассылке писем с угрозами терактов

После угроз взрыва бомбы в школах и на вокзалах по всей Германии полиция обыскала несколько квартир.

Источник: Аргументы и факты

В связи с волной сообщений о заложенных взрывных устройствах в учебных заведениях и на железнодорожных станциях по всей территории Германии, местные правоохранительные органы провели ряд обысков в квартирах, расположенных в землях Северный Рейн-Вестфалия, Нижняя Саксония, Гессен и Саксония-Анхальт.

По информации издания Tages-Anzeiger, в ходе операции были задержаны четверо лиц, подозреваемых в причастности к рассылкам угроз, среди которых двое несовершеннолетних.

Как стало известно из источников в федеральном ведомстве криминальной полиции в Висбадене и центрального управления по борьбе с киберпреступностью (ZIT), группа, именующая себя «Свиной треф», координировала свои действия в закрытых сетях. Ими было отправлено большое количество электронных писем, содержащих угрозы. В 2024 году эти действия привели к сотням вызовов полиции, временному закрытию школ и эвакуации граждан из общественных мест, таких как торговые центры.

Следствие располагает данными, указывающими на то, что целью данной преступной группы было дестабилизировать обстановку в обществе посредством угроз совершения тяжких преступлений, создающих опасность для жизни и здоровья людей, и посеять панику среди населения.

Согласно заявлению представителей полиции, удалось избежать каких-либо трагических последствий. Тем не менее, эвакуационные мероприятия повлекли за собой материальный ущерб, оцениваемый в сотни тысяч евро. Кроме того, пострадавшие получили психологический стресс.

Ранее сообщалось, что полиция Германии начала выселять поселившихся на деревьях в лесу активистов.