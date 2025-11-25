Вытаскивали из воды и перевозили на лодках: Российские туристы помогли спасти десятки жителей затопленного Нечанга

По данным издания, жители Нячанга оказались заблокированы из-за сильнейшего за последние почти три десятилетия наводнения. Туристы из России, находившиеся в тот момент в городе, сначала укрылись в зданиях. Однако спустя некоторое время они заметили, что местные службы не справляются с эвакуацией людей. Поэтому они решили подключиться и помочь. Взяв лодки, они отправились вытаскивать тонущих людей из воды. Всего удалось спасти 40 человек. Позже к этой работе подключились и другие российские отдыхающие.