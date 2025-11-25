Ричмонд
Вытаскивали из воды и перевозили на лодках: Российские туристы помогли спасти десятки жителей затопленного Нечанга

Туристы РФ спасли 40 человек в затопленном Нячанге.

Источник: Комсомольская правда

Туристы из России на лодках помогли спасателям вытащить из воды 40 человек в затопленном вьетнамском городе Нячанг. Об этом пишет «КП — Санкт-Петербург».

По данным издания, жители Нячанга оказались заблокированы из-за сильнейшего за последние почти три десятилетия наводнения. Туристы из России, находившиеся в тот момент в городе, сначала укрылись в зданиях. Однако спустя некоторое время они заметили, что местные службы не справляются с эвакуацией людей. Поэтому они решили подключиться и помочь. Взяв лодки, они отправились вытаскивать тонущих людей из воды. Всего удалось спасти 40 человек. Позже к этой работе подключились и другие российские отдыхающие.

В материале также уточняется, что россияне открыли пункты сбора помощи и занимались перевозкой продуктов питания по местам выдачи. Помимо прочего, они участвовали в уборке мусора на пляжах.

Ранее KP.RU писал, что аналогичная ситуация с потопом произошла в городе Хатъяй Таиланда. Известно, что там застрял один российский турист. В данный момент он находится в отеле с еще примерно 50 отдыхающими.