СМИ: Подростков из рехаба в Истре привязывали к кроватям и заставляли работать

В реабилитационном центре рядом с подмосковной Истрой детей привязывали к кроватям с помощью простыней и били за непослушание, в результате чего у многих появились ссадины и травмы рук. Одного из резидентов, 16-летнего москвича, воспитатели избили так сильно, что отбили у него почки. Об этом во вторник, 25 ноября, сообщил Mash.
По данным авторов канала, нахождение в рехабе стоило более 100 тысяч рублей в месяц. За услугами центра обращались в основном предприниматели, у которых нет времени заниматься детьми. Подростков отправляли лечиться туда не только от привычных зависимостей, но и от пристрастия к гаджетам или игромании. Многие дети жили там месяцами, последний заезд прошел в августе.
Вместо терапии подростков заставляли готовить, убирать и выполнять задания «на дисциплину». Отец 13-летней девочки, находившейся в рехабе, рассказал, что его воспитатели физически наказывали детей за нарушение правил, передает Telegram-канал.
По данным Следственного комитета, пострадавший 16-летний подросток сейчас находится в коме. Правоохранители задержали администратора рехаба Виталия Балабрикова и 18‑летнюю девушку, которая участвовала в пытках над подростками. Мужчину арестовали, меру пресечения для девушки выберут позднее.