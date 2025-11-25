Житель Брянской области ранен при атаке украинских дронов-камикадзе

Накануне в селе Репяховка Краснояружского округа Белгородской области в результате атаки FPV-дрона на легковой автомобиль погибла мирная жительница. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что женщину с множественными осколочными ранениями доставили в больницу, но спасти её не удалось из-за тяжести травм. Глава региона выразил соболезнования семье погибшей.