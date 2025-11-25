Подросток насмерть разбился после опасного заезда с другом в Екатеринбурге

В Екатеринбурге в ночь на 25 ноября произошло смертельное ДТП, в котором погиб 17-летний подросток. По информации Госавтоинспекции Свердловской области, на улице Пархоменко 18-летний водитель Lada Granta не справился с управлением и въехал в опору электропередач.