День траура объявили в Неклиновском районе Ростовской области

«В связи с атакой на гражданскую инфраструктуру и гибелью мирных жителей 26 ноября в Неклиновском районе объявлен день траура. Во всех учреждениях приспустят государственные флаги и отменят развлекательные мероприятия», — отметил он.
Напомним, в ночной атаке украинских беспилотников на Ростовскую область погибли три мирных жителя. Пострадавшим обещают необходимую поддержку, в том числе медицинское обслуживание и компенсационные выплаты.
