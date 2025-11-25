День траура объявили в Неклиновском районе Ростовской области

В Неклиновском районе Ростовской области 26 ноября объявили день траура в связи с атакой украинской стороны, в результате которой погибли три человека, и ещё несколько пострадали. Информацию сообщил глава муниципалитета Василий Даниленко в своём телеграм-канале.