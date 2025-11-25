Водитель Porsche на скорости сбил юношу на пешеходном переходе в Куркине

Водитель немецкого внедорожника Porsche сбил 18-летнего пешехода, который перебегал дорогу по регулируемому переходу в столичном районе Куркино. После аварии его госпитализировали в тяжелом состоянии. Об этом во вторник, 25 ноября, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Москвы.
В ведомстве уточнили, что ДТП произошло в 17:20 на Соколово-Мещерской улице у дома 28. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего, передает Telegram-канал ведомства.
При этом, по данным Telegram-канала Shot, водитель, ехавший на иномарке, сбил ребенка, который возвращался домой после дополнительных занятий в школе.
— Ребенок, которому на вид 10−12 лет, переходил дорогу по пешеходному переходу на зеленый свет, как вдруг вылетела тачка, обогнавшая автобус, и сбила его. По словам очевидцев, удар был такой силы, что подросток отлетел вверх на пару метров и упал на асфальт, — говорится в публикации.
Свидетели аварии рассказали, что перед столкновением они слышали резкий звук торможения, и допустили, что водитель мог превысить скорость.
24 ноября на улице Андрея Кореневского в Тюмени подросток без прав сбил восьмилетнего мальчика, который в тот момент вместе с приятелями перебегал дорогу в неположенном месте.