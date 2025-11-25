Водитель Porsche на скорости сбил юношу на пешеходном переходе в Куркине

— Ребенок, которому на вид 10−12 лет, переходил дорогу по пешеходному переходу на зеленый свет, как вдруг вылетела тачка, обогнавшая автобус, и сбила его. По словам очевидцев, удар был такой силы, что подросток отлетел вверх на пару метров и упал на асфальт, — говорится в публикации.