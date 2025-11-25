Два жилых дома снесут в Таганроге после ночной атаки ВСУ

Губернатор добавил, что в настоящее время комиссии обследуют близлежащие дома, фиксируют ущерб и принимают от жителей заявления на единовременные компенсации. Их будут собирать до 28 ноября. Из резервного фонда Таганрога на выплаты запланировано выделение 19 миллионов рублей, указал глава региона в своем Telegram-канале.