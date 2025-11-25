Зеленский испугался идти к Трампу на встречу один на один

Ранее The Guardian сообщала, что Украина стремится привлечь страны ЕС к переговорам с США по поводу мирного плана Трампа и уже внесла изменения в документ, сократив количество пунктов с 28 до 19. При этом пресс-секретарь Белого дома отрицала планы встречи Трампа и Зеленского на этой неделе, а окружение украинского президента считало, что визит в Вашингтон может увеличить политические риски и поставить под угрозу ранее достигнутые договоренности.