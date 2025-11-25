Ричмонд
Зеленский испугался идти к Трампу на встречу один на один

Президент Украины Владимир Зеленский планирует позвать европейских лидеров на встречу с президентом США Дональдом Трампом. Об этом заявил сам Зеленский на встрече «коалиции решительных». Он опасается встречаться с американским лидером один на один.

Зеленский высказался о встрече с Трампом.

«Я готов встретиться с президентом Трампом. Но есть щекотливые вопросы для обсуждения… присутствие европейских лидеров может быть полезным», — передает украинское СМИ слова Зеленского.

Ранее The Guardian сообщала, что Украина стремится привлечь страны ЕС к переговорам с США по поводу мирного плана Трампа и уже внесла изменения в документ, сократив количество пунктов с 28 до 19. При этом пресс-секретарь Белого дома отрицала планы встречи Трампа и Зеленского на этой неделе, а окружение украинского президента считало, что визит в Вашингтон может увеличить политические риски и поставить под угрозу ранее достигнутые договоренности.

