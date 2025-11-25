Сын Усольцевых заявил, что его семью ищут не там

Шансы найти семью в пещере Тайги крайне малы.
Сын Усольцевых — Даниил прокомментировал возобновление поисков в Тайге. По его словам, его родных ищут не там, где надо, ведь пещера маловероятно могла стать укрытием для его близких.
«Но как спелеолог могу сказать, что пещеры — штука довольно сложная. Найти в горах пещеру в экстренной ситуации, если они в эту ситуацию попали, мне кажется маловероятным», — заявил Даниил в разговоре с ngs24.ru. Он добавил, что рад возобновлениям поисков.
Даниил отметил, что для нахождения пещеры надо хорошо знать местность, а также уметь анализировать сотни других факторов. А в суровых условиях Тайги человеку без подготовки будет чрезвычайно сложно сориентироваться, поэтому маловероятно, что семья самостоятельно нашла укрытие в пещере.
Супруги Усольцевы и их пятилетняя дочь пропали 28 сентября во время похода в урочище Буратинка. Ранее спелеолог Юрий Долотов высказывал мнение о низких шансах на выживание семьи в пещере, отмечая, что современному человеку сложно выжить в природе из-за отсутствия навыков добычи еды и поддержания огня. Альпинисты уже обследовали пещеру недалеко от поселка Кутурчин, но следов присутствия людей не обнаружили.