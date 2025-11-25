Сын Усольцевых заявил, что его семью ищут не там

«Но как спелеолог могу сказать, что пещеры — штука довольно сложная. Найти в горах пещеру в экстренной ситуации, если они в эту ситуацию попали, мне кажется маловероятным», — заявил Даниил в разговоре с ngs24.ru. Он добавил, что рад возобновлениям поисков.