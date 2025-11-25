Ричмонд
Вышедший из строя Leopard парализовал движение на шоссе в Финляндии

Из-за эвакуации боевой машины на участке автомагистрали было введено временное регулирование движения.

Источник: Аргументы и факты

Вышедший из строя немецкий танк Leopard 2A6 парализовал движение на шоссе в Финляндии, передает местная газета Ilta-Sanomat.

По информации журналистов, танк сломался прямо на шоссе в городе Хямеэнлинна, когда возвращался в свой гарнизон в Хуттуле после учений.

Из-за эвакуации боевой машины на участке автомагистрали было введено временное регулирование движения. Позднее движение транспорта было восстановлено.

Ранее сообщалось, что бойцы Воздушно-десантных войск РФ вывезли из одного из приграничных районов Курской области подбитый танк Leopard 2А6.