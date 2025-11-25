Ричмонд
В Ряжске арестовали двух подростков, подозреваемых в убийстве мужчины

В квартире одного из жилых домов Ряжска обнаружено тело 56-летнего мужчины с травмами в области головы и туловища.

Источник: Аргументы и факты

Следственный комитет Рязанской области сообщил об аресте двух подростков, 15 и 17 лет, которых подозревают в причастности к гибели 56-летнего мужчины в городе Ряжск. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

Согласно информации, поступившей в правоохранительные органы, 23 ноября в одной из квартир Ряжска было найдено тело мужчины 56 лет с повреждениями головы и тела.

В результате оперативных следственных действий были установлены и задержаны двое подозреваемых. Ими оказались несовершеннолетние местные жители. 25 ноября по решению суда, им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей до выяснения обстоятельств дела.

Ранее сообщалось, что в Московской области арестовали подозреваемого в пытках несовершеннолетних.