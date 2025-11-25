В Белгородской области дрон ВСУ атаковал автобус

В селе Глотово Грайворонского округа беспилотник сдетонировал во дворе частного домовладения, в результате чего были выбиты окна, посечены фасад и забор дома. Также осколками посекло две легковушки. Помимо этого, ВСУ повредили газовую трубу и линию электропередачи в населенном пункте, отметил глава региона.