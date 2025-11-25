Ричмонд
В Неклиновском районе Ростовской области объявлен день траура после атаки БПЛА

Неклиновский район подвергся атаке дронов ВСУ в ночь на 25 ноября.

Источник: Комсомольская правда

26 ноября в Неклиновском районе Ростовской области объявлен день траура в связи с гибелью мирных жителей из-за атаки беспилотников ВСУ. Эту новость сообщил в своем Telegram-канале глава района Василий Даниленко.

Как пишет «КП-Ростов», ночью 25 ноября район подвергся ударам дронов украинских боевиков. В результате трагического инцидента скончались люди, а также разрушены десятки частных домов. В настоящий момент оперативные службы пытаются восстановить процессы подачи электричества и газа.

«Уважаемые земляки! В связи с атакой на гражданскую инфраструктуру и гибелью мирных жителей 26 ноября в районе объявлен день траура», — написал в посте Даниленко.

Политик добавил, что во всех организациях района решено опустить государственные флаги и отменить все развлекательные программы.

В свою очередь губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь отметил, что всем пострадавшим людям оказывается помощь. Некоторым предоставляют новое жилье, а другим выплачивают компенсацию по потере ценного имущества.

Ранее KP.RU писал, что в ночь на 25 ноября российские силы ПВО сбили 249 беспилотных устройств ВСУ. Наибольшее количество вражеских дронов было уничтожено над Черным море и Краснодарским краем.

