Трамп отправит спецпосланника на встречу с Путиным

Трамп направит своего представителя в Москву.

Американский лидер Дональд Трамп сообщил, что направит своего спецпосланника Стивена Уиткоффа на встречу с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения плана по мирному урегулированию украинского конфликта. Об этом президент США написал в соцсети.

«Я поручил Уиткоффу встретиться с президентом Путиным в Москве», — отметил Трамп в соцсети Truth Social. Встреча может быть согласована в ближайшее время.

Ранее в Женеве завершились переговоры, посвященные обсуждению мирного плана для Украины. В мероприятии участвовали представители США, европейских стран и украинская делегация. Среди американских участников были госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель Трампа Стивен Уиткофф. Основной темой обсуждения стал мирный план, предложенный главой Белого дома.

