Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Два автомобиля столкнулись у Дома правительства РФ

Два автомобиля столкнулись на Конюшковской улице у Дома правительства РФ. Об этом во вторник, 25 ноября, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Два автомобиля столкнулись на Конюшковской улице у Дома правительства РФ. Об этом во вторник, 25 ноября, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются, — добавили в Telegram-канале ведомства.

По словам очевидцев, ДТП произошло в 21:30 при участии легкового автомобиля и такси. Вторая машина от удара перевернулась.

Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь, передает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

В этот же день водитель немецкого внедорожника Porsche сбил 18-летнего пешехода, который перебегал дорогу по регулируемому переходу в столичном районе Куркино.