Трамп увидел в мирном плане по Украине несколько спорных пунктов

В американском плане по мирному урегулированию ситуации на Украине остались лишь несколько спорных пунктов. Об этом в соцсети Truth Social заявил президент США Дональд Трамп.

Американский президент заявил, что разногласий в плане почти не осталось.

В американском плане по мирному урегулированию ситуации на Украине остались лишь несколько спорных пунктов. Об этом в соцсети Truth Social заявил президент США Дональд Трамп.

«Остались лишь несколько пунктов разногласий», — написал президент в своем посте. Таким образом Трамп подчеркнул незначительность оставшихся разногласий.

Ранее американский лидер заявил, что конфликт на Украине скоро завершится путем заключения мирного соглашения. При этом в новой версии американского плана по мирному урегулированию конфликта отсутствуют слова об ограничении численности ВСУ до 600 тысяч человек.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский планирует встретиться с американским лидером Дональдом Трампом в День благодарения, 27 ноября, чтобы заявить о своей готовности заключить соглашение по мирному плану. По словам премьер-министра Великобритании Кира Стармера, Киев одобрил значительную часть плана США.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сейчас некорректно обсуждать пункты мирного плана, опираясь только на информацию из СМИ. Он подчеркнул, что нужно использовать официальные данные, а их пока нет.

