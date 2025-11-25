Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп сообщил о доработке мирного плана с учетом российских и украинских предложений

Первоначальная версия плана по мирному урегулированию ситуации на Украине из 28 пунктов была переработана с учетом предложений России и Украины. Об этом в соцсети Truth Social заявил президент США Дональд Трамп.

Трамп подчеркнул, что в плане учтены предложения Москвы и Киева.

Первоначальная версия плана по мирному урегулированию ситуации на Украине из 28 пунктов была переработана с учетом предложений России и Украины. Об этом в соцсети Truth Social заявил президент США Дональд Трамп.

«Исходный мирный план из 28 пунктов, разработанный Соединенными Штатами, был доработан с учетом дополнительных предложений обеих сторон. Осталось лишь несколько пунктов, по которым есть разногласия», — написал Трамп.

Как сообщало URA.RU, ранее Трамп заявил, что в американском плане по мирному урегулированию ситуации на Украине остались лишь несколько спорных пунктов. Также американский лидер подчеркнул, что конфликт на Украине скоро завершится путем заключения мирного соглашения.

Изначально план президента Трампа по урегулированию конфликта на Украине претерпел изменения и был доработан до 28 пунктов после того, как Украина отказалась от первоначальной версии соглашения. В разработке обновленного плана участвовали представители США, РФ и Украины.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше