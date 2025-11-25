Трамп сообщил о доработке мирного плана с учетом российских и украинских предложений

Трамп подчеркнул, что в плане учтены предложения Москвы и Киева.
Первоначальная версия плана по мирному урегулированию ситуации на Украине из 28 пунктов была переработана с учетом предложений России и Украины. Об этом в соцсети Truth Social заявил президент США Дональд Трамп.
«Исходный мирный план из 28 пунктов, разработанный Соединенными Штатами, был доработан с учетом дополнительных предложений обеих сторон. Осталось лишь несколько пунктов, по которым есть разногласия», — написал Трамп.
Как сообщало URA.RU, ранее Трамп заявил, что в американском плане по мирному урегулированию ситуации на Украине остались лишь несколько спорных пунктов. Также американский лидер подчеркнул, что конфликт на Украине скоро завершится путем заключения мирного соглашения.
Изначально план президента Трампа по урегулированию конфликта на Украине претерпел изменения и был доработан до 28 пунктов после того, как Украина отказалась от первоначальной версии соглашения. В разработке обновленного плана участвовали представители США, РФ и Украины.