Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Запорожской области из-за атаки ВСУ без света остались около 40 тыс. абонентов

МЕЛИТОПОЛЬ. 25 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины нанесли удар по объектам электросетевой инфраструктуры, в результате отключения электроэнергии затронули порядка 40 тыс. абонентов в четырех муниципалитетах Запорожской области.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Евгений Балицкий.

«Противник нанес очередной удар по объекту электросетевой инфраструктуры, отключения затронули около 40 тыс. абонентов. Это Токмакский, Васильевский, Михайловский, Куйбышевский муниципальные округа, город Днепрорудное и близлежащие населенные пункты», — написал он.

По словам главы региона, восстановительные работы ведутся в сложных условиях, при этом бригады энергетиков продолжают работу без перерывов. При этом сохраняется угроза новых обстрелов инфраструктуры.

Балицкий отметил, что социально значимые объекты подключены к резервным источникам питания, которые обеспечивают водоснабжение и работу критической инфраструктуры.