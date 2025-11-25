В Запорожской области из-за атаки ВСУ без света остались около 40 тыс. абонентов

Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Евгений Балицкий.
«Противник нанес очередной удар по объекту электросетевой инфраструктуры, отключения затронули около 40 тыс. абонентов. Это Токмакский, Васильевский, Михайловский, Куйбышевский муниципальные округа, город Днепрорудное и близлежащие населенные пункты», — написал он.
По словам главы региона, восстановительные работы ведутся в сложных условиях, при этом бригады энергетиков продолжают работу без перерывов. При этом сохраняется угроза новых обстрелов инфраструктуры.
Балицкий отметил, что социально значимые объекты подключены к резервным источникам питания, которые обеспечивают водоснабжение и работу критической инфраструктуры.