Над Белгородской и Воронежской областями сбили 15 украинских БПЛА

«Дежурными средствами ПВО уничтожены 15 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — указано в сообщении Минобороны в Telegram-канале.
Основную часть дронов уничтожили над территорией Белгородской области — 14 БПЛА. Ещё один беспилотник сбили над Воронежской областью.
Ранее мирный житель получил ранения в результате атаки украинских дронов-камикадзе в деревне Кожановка, расположенной в Злынковском районе Брянской области. Пострадавшего мужчину доставили в больницу, где медицинские специалисты оказали необходимую помощь.
