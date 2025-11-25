Губернатор Галицкий: ВСУ ударили по объекту электросети Запорожской области

Он уточнил, что водоснабжение и критическая инфраструктура работают стабильно. Их поддерживают резервные источники питания. Напомним, что ранее боевики ВСУ нанесли удар по подстанции в Рыльске Курской области. В результате около 3000 человек остались без электроснабжения, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн. Тогда киевский режим целенаправленно ударил по подстанции, подчеркнул глава региона.