Смастерили дрон из обломков и хотели «продать» фейк: попытка украинской провокации в Молдавии бесславно провалилась

Telegram-канал Mash предположил происхождение дрона, упавшего в Молдавии. БПЛА собрали украинцы из обломков российской ракеты «Гербера», подчеркивает канал.
«По замыслу, все должно было выглядеть как беспрецедентный акт агрессии. Мол, российский беспилотник с дальностью полета всего 300 км пролетел через всю Украину и вдарил по постройке», — пишет Telegram-канал Mash.
По анализу авторов Telegram-канала, беспилотник даже не пробил шиферную крышу дома. Он аккуратно лег на нее сверху.
Авторы материала также добавили, что после инцидента с дроном в Молдове стали шутить о шифере. Его называют чудодейственными и предрекают резкий спрос на его покупку.
Напомним, неизвестный беспилотник ранее нарушил воздушное пространство Молдавии с украинской стороны. Затем он продолжил полет в направлении Румынии.