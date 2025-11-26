В Подмосковье обнаружена комната пыток для детей

«В здании “реабилитационного центра” в Дедовске была специальная комната, где держали подопечных, которые нарушали “правила” рехаба и не подчинялись его сотрудникам. Работники центра заставляли детей улыбаться, чтобы делать “довольные” фотографии для родителей. Администратор центра сам оказался судимым за хранение и распространение наркотиков», — уточнил telegram-канал SHOT.