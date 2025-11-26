Лихач на иномарке снял свою смерть на видео: спидометр авто перевалил за 200 км/ч

В Макеевке водитель Audi снял на видео скоростную поездку. Этот ролик стал записью последних секунд его жизни. Видео смертельного ДТП опубликовал Telegram-канал «Mash на Донбассе».
Владелец автомобиля снимал ночную поездку для друга. На кадрах он с восторгом показывал спидометр с 190 км/ч, при этом скорость только росла. Затем автомобиль резко ушел вправо и врезался в столб. Видео оборвалось сразу после столкновения.
«Брат, ты что, на приколе? Я двести шагаю… Ну чтобы понимание было вообще, братан. Сколько ты сейчас шагаешь, скажи мне?» — обратился водитель к адресату видео, когда набирал смертельную скорость.
Telegram-канал опубликовал фото последствий ДТП. На них видно, что автомобиль смят после столкновения с преградой. На спидометре зафиксирована скорость на момент удара. В результате ДТП водитель получил травмы, несовместимые с жизнью.
Немногим ранее в Макеевке произошло ДТП с фургоном, тогда погиб подросток и еще двое получили травмы.