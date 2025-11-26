Лихач на иномарке снял свою смерть на видео: спидометр авто перевалил за 200 км/ч

Владелец автомобиля снимал ночную поездку для друга. На кадрах он с восторгом показывал спидометр с 190 км/ч, при этом скорость только росла. Затем автомобиль резко ушел вправо и врезался в столб. Видео оборвалось сразу после столкновения.