Лидеры трех стран договорились с США ускорить подготовку гарантий безопасности Киеву

Макрон объявил о создании коалиции для безопасности Украины.
Канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер на видеоконференции договорились с госсекретарем США Марко Рубио ускорить совместную работу над разработкой гарантий безопасности для Украины. Об этом сообщается в совместном заявлении, распространенном пресс-службой кабинета министров ФРГ.
«Опираясь на работу и планирование, проделанные за последние месяцы в коалиции, главы государств и правительств договорились с госсекретарем Рубио об ускорении совместной работы с Соединенными Штатами с целью достижения прогресса в разработке гарантий безопасности. Они поручили своим военным ведомствам завершить общую работу по планированию на этом направлении», — отмечается в заявлении.
В процессе разработки гарантий безопасности для Украины примут участие не только члены «коалиции желающих», но также Соединенные Штаты Америки и Турция. Президент Макрон считает, что для установления долгосрочного мира необходимы два ключевых условия: эффективный контроль за соблюдением режима прекращения огня и боеспособная украинская армия, напоминает «Царьград».