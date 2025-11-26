Лидеры трех стран договорились с США ускорить подготовку гарантий безопасности Киеву

«Опираясь на работу и планирование, проделанные за последние месяцы в коалиции, главы государств и правительств договорились с госсекретарем Рубио об ускорении совместной работы с Соединенными Штатами с целью достижения прогресса в разработке гарантий безопасности. Они поручили своим военным ведомствам завершить общую работу по планированию на этом направлении», — отмечается в заявлении.