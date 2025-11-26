Мерц, Макрон и Стармер захотели потратить все замороженные активы РФ на Украину

Канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер выступили с совместным заявлением по итогам видеоконференции коалиции. Политики считают, что необходимо как можно скорее принять решение о финансировании Украины, в том числе за счет полного использования замороженных российских активов. Информация опубликована в документе, который распространила пресс-служба правительства ФРГ.