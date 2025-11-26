Избивали подростков до реанимации, а с родителей брали огромные суммы: суд отправил под арест организатора подпольного рехаба в Подмосковье

В Подмосковье отправили под арест организатора подпольного рехаба, где подростков подвергали пытками и избиениям. Такое решение принял Истринский городской суд Подмосковья.
Сейчас речь пока идет об одном из фигурантов уголовного дела. Его подозревают в целом ряде преступлений: истязании несовершеннолетних, незаконном лишении свободы, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью группой лиц. Кроме того, обвиняемому вменяется в вину оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Ранее KP.RU сообщал подробности этого громкого дела. Нелегальный реабилитационный центр обнаружили в подмосковном Дедовске. В рехабе якобы занимались «лечением» трудных подростков, клиентов искали через объявления в интернете. За месяц пребывание в «реабилитационном центре» родители отдавали по сто тысяч рублей. Однако вместо обещанной помощи психолога и других специалистов детей «лечили» пытками и избиениями. Известно, что за четыре месяца в «рехабе» побывали 24 (!) несовершеннолетних. А вскрылось все, когда одного из детей избили так сильно, что он угодил в реанимацию.
СК России по Московской области уже возбудил уголовное дело, ведется расследование.