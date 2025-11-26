Ричмонд
ВСУ атаковали беспилотниками подстанции и газопроводы в ЛНР

Украинская армия пытается ударить беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) по критической инфраструктуре Луганской Народной Республики. Об этом во вторник, 25 ноября, сообщили в пресс-службе правительства региона.

— Зафиксированы удары БПЛА по подстанциям и газопроводам в прифронтовых районах Республики, — добавили в Telegram-канале.

Сотрудники оперативных служб начнут ликвидацию последствий после того, как угроза повторных обстрелов будет отменена.

В этот же день стало известно, что два жилых дома в Таганроге придется демонтировать из-за ущерба, нанесенного в ходе атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ночь с 24 на 25 ноября.

Глава региона Юрий Слюсарь, в свою очередь, сообщил, что в результате ночных ударов ВСУ по Ростовской области погибли три человека. Пострадали 11 человек в Таганроге и Неклиновском районе.

