Экс-заместитель министра обороны РФ Иванов передаст государству усадьбу Панкратово

Экс-заместитель министра обороны России Тимур Иванов передаст в доход страны усадьбу Панкратово, находящуюся в Тверской области. Об этом во вторник, 25 ноября, рассказал его адвокат Мурад Мусаев.
По его словам, стоимость такого объекта оценивается в 800 миллионов рублей.
— Если «Оборонспецстрой» не будет против его обращения в доход государства, то Иванов и подавно не будет возражать, — цитирует его газета «Коммерсант».
В этот же день Иванова признали банкротом, а суд начал процесс реализации его имущества. Где и как можно будет купить эти вещи, разбиралась «Вечерняя Москва».
Генеральная прокуратура России до этого потребовала изъять у фигуранта уголовного дела имущество на 1,2 миллиарда рублей.