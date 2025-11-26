Ричмонд
Экс-заместитель министра обороны РФ Иванов передаст государству усадьбу Панкратово

Экс-заместитель министра обороны России Тимур Иванов передаст в доход страны усадьбу Панкратово, находящуюся в Тверской области. Об этом во вторник, 25 ноября, рассказал его адвокат Мурад Мусаев.

По его словам, стоимость такого объекта оценивается в 800 миллионов рублей.

— Если «Оборонспецстрой» не будет против его обращения в доход государства, то Иванов и подавно не будет возражать, — цитирует его газета «Коммерсант».

В этот же день Иванова признали банкротом, а суд начал процесс реализации его имущества. Где и как можно будет купить эти вещи, разбиралась «Вечерняя Москва».

Генеральная прокуратура России до этого потребовала изъять у фигуранта уголовного дела имущество на 1,2 миллиарда рублей.

Тимур Иванов прославился как влиятельный управленец и фигура светской хроники, попадавший в рейтинги самых богатых силовиков. В 2025 году Иванов был осужден и приговорен к 13 годам колонии по делу о коррупции и хищениях. Детали его биографии — читайте в материале.
