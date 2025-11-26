Ричмонд
В Чувашии нашли водителя питбайка, сбившего ребенка в поселке

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 ноя — РИА Новости. Сотрудники полиции в Чувашии оперативно установили личность водителя питбайка, который сбил семилетнего мальчика во дворе поселка Кугеси и уехал, им оказался ученик 11 класса, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Источник: © РИА Новости

Ранее МВД Чувашии сообщило о том, что во вторник днем во дворе дома по улице Советской водитель питбайка сбил ребенка и скрылся с места происшествия. Мальчика доставили в больницу, где ему оказали необходимую помощь и отпустили домой.

«Сотрудники Госавтоинспекции ОМВД России “Чебоксарский” оперативно разыскали водителя. Им оказался житель поселка — учащийся 11-го класса, не имеющий водительского удостоверения», — написала Волк в своем Telegram-канале.

Она добавила, что решается вопрос о привлечения родителей старшеклассника к административной ответственности. По факту ДТП продолжается проверка.

