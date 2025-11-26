Трамп устроил себе выходные, несмотря на желание Зеленского встретиться с ним

Поездка Трампа во Флориду происходит на фоне усилий Киева привлечь страны ЕС к переговорам с США по мирным предложениям американского лидера. Ранее сообщалось о возможных изменениях в мирном плане США и о том, что Трамп не планировал встречу с Зеленским на этой неделе, а окружение украинского президента считало визит в Вашингтон рискованным.