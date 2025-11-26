Суд в Москве вынес приговор мужчине, накормившего друга пирогами со ртутью

Как установило следствие, в феврале этого года Балакин из ревности добавил ртуть из десяти градусников в пищу знакомого во время встречи в кафе на юго-западе Москвы. После употребления еды потерпевший почувствовал себя плохо и был госпитализирован.
Позже выяснилось, что сам Балакин также симулировал отравление, чтобы избежать подозрений. По данным СКР, он пытался представить происшествие как несчастный случай и ввести следствие в заблуждение, однако в конечном итоге признал свою вину.
На момент вынесения приговора обвиняемый содержался под стражей. Проверки продукции в кафе не выявили нарушений санитарных норм.