Ричмонд
+18°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленский разочарован отменой поездки в США

Президент Украины Владимир Зеленский разочарован отменой визита в США, где планировалась встреча по урегулированию конфликта. Об этом в соцсети Х сообщил ирландский журналист Чей Боуз.

Зеленский огорчился, что встреча в ближайшее время не состоится.

Президент Украины Владимир Зеленский разочарован отменой визита в США, где планировалась встреча по урегулированию конфликта. Об этом в соцсети Х сообщил ирландский журналист Чей Боуз.

«Зеленский разочарован тем, что не поедет в Вашингтон. Так сообщили мои источники в Киеве», — написал журналист.

Ранее украинские СМИ выяснили, что в настоящее время в рабочем графике президента Дональда Трампа встреча с Зеленским не запланирована. При том что Зеленский был готов встретиться с главой Белого дома «как можно скорее».

Как сообщало URA.RU, президент США Дональд Трамп готов провести встречу с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. При этом Зеленский планировал позвать на переговоры европейских лидеров.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше