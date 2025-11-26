Ричмонд
В Красноярском крае при пожаре погибли 10 куриц

В Красноярском крае за сутки потушили 12 пожаров.

Источник: Комсомольская правда

За прошедшие сутки в Красноярском крае потушили 12 пожаров, пострадавших нет. Об этом сегодня, 26 ноября, сообщила пресс-служба регионального МЧС.

Так, в населенном пункте Шила Сухобузимского района сгорели хозпостройки на площади 20 квадратных метров. На месте работали 10 человек и три единицы техники. В огне погибли 10 куриц. Предварительная причина пожара — короткое замыкание.

— На ликвидацию последствий ДТП спасатели выезжали четыре раза, — добавили в ведомстве.

Происшествий на акваториях края специалисты не зафиксировали.