Осужденный вылил кислоту на лицо начальника колонии в Калужской области

Осужденный плеснул в лицо кислотой начальнику исправительной колонии в Калужской области. Об этом во вторник, 25 ноября, сообщили в управлении Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по региону.
— На территории исправительного учреждения УФСИН России по Калужской области осужденный плеснул кислотой в лицо начальнику колонии, находившемуся при исполнении служебных обязанностей, — добавили в пресс-службе ведомства.
Медики оперативно госпитализировали пострадавшего. Врачи диагностировали у него ожоги лица, глаз и рук. На данный момент следователи пытаются установить все детали произошедшего.
Управление Следственного комитета (СК) России по Калужской области, в свою очередь, организовало проверку по факту инцидента.
