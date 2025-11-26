Ричмонд
Осужденный вылил кислоту на лицо начальника колонии в Калужской области

Осужденный плеснул в лицо кислотой начальнику исправительной колонии в Калужской области. Об этом во вторник, 25 ноября, сообщили в управлении Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по региону.

— На территории исправительного учреждения УФСИН России по Калужской области осужденный плеснул кислотой в лицо начальнику колонии, находившемуся при исполнении служебных обязанностей, — добавили в пресс-службе ведомства.

Медики оперативно госпитализировали пострадавшего. Врачи диагностировали у него ожоги лица, глаз и рук. На данный момент следователи пытаются установить все детали произошедшего.

Управление Следственного комитета (СК) России по Калужской области, в свою очередь, организовало проверку по факту инцидента.

В Германии заключенный также пытался сбежать из тюрьмы в Вальдхайме, но переоценил свои возможности и застрял в колючей проволоке.