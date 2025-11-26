В Белом доме гадают, как Путин отреагирует на мирный план Трампа по Украине

Трамп при этом заявляет, что осталось несколько пунктов, по которым у сторон есть разногласия, и выражает надежду на встречу с российскими и украинскими коллегами, напоминает RT. По данным телеканала CBS News, американские чиновники ожидают от России скорого ответа по мирному плану. Госслужащие США считают, что мирный процесс «движется быстро». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва получила только предварительный вариант мирного плана США, который предполагает урегулирование украинского конфликта. По словам Пескова, в основе проекта лежат договоренности, достигнутые в ходе встречи Путина и Трампа в Анкоридже, напоминает MK.RU.