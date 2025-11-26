Ричмонд
+18°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп назвал условие своей встречи с Зеленским в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что визит Владимира Зеленского в Штаты пока не планируется — прежде необходимо достичь сделки по украинскому урегулированию. Об этом он рассказал журналистам.

Трамп раскрыл, почему у него не состоялась встреча с Зеленским.

Президент США Дональд Трамп заявил, что визит Владимира Зеленского в Штаты пока не планируется — прежде необходимо достичь сделки по украинскому урегулированию. Об этом он рассказал журналистам.

«Он хотел бы приехать, но, думаю, сначала нам следует заключить сделку», — сказал Трамп. Так он прокомментировал желание украинского лидера посетить США для встречи.

Трамп уехал отдыхать во Флориду в связи с Днем благодарения, несмотря на желание Зеленского встретиться с ним. Сам Зеленский разочарован отменой визита в США, рассказали в Киеве. Он планировал обсудить с американским лидером «деликатные вопросы» в присутствии европейских партнеров.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше