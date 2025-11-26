Трамп назвал условие своей встречи с Зеленским в США

Трамп уехал отдыхать во Флориду в связи с Днем благодарения, несмотря на желание Зеленского встретиться с ним. Сам Зеленский разочарован отменой визита в США, рассказали в Киеве. Он планировал обсудить с американским лидером «деликатные вопросы» в присутствии европейских партнеров.