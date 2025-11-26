Младшему 14 лет: стали известны подробности страшной аварии с шестью погибшими под Алматы

Сейчас пять человек находятся в больнице. По информации телеканала, самому младшему из них всего 14 лет, а старшему — 21. Двое пациентов сейчас лежат в реанимации. Известно, что в одном из авто находилась группа приятелей. Молодые люди возвращались с турнира по кокпару. Полицейские разбираются в случившемся и восстанавливают хронологию аварии.
«В настоящее время проводится комплексное расследование с целью установления всех обстоятельств произошедшего. Ход следствия находится на особом контроле руководства департамента полиции Алматинской области», — сообщили в полиции региона.