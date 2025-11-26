Ричмонд
+15°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Младшему 14 лет: стали известны подробности страшной аварии с шестью погибшими под Алматы

В ночь на вторник, 25 ноября, на трассе Алматы — Бишкек случилась авария, унесшая жизни шестерых человек. Стали известны подробности трагедии, передает сайт телеканала КТК.

Источник: Getty Images

Сейчас пять человек находятся в больнице. По информации телеканала, самому младшему из них всего 14 лет, а старшему — 21. Двое пациентов сейчас лежат в реанимации. Известно, что в одном из авто находилась группа приятелей. Молодые люди возвращались с турнира по кокпару. Полицейские разбираются в случившемся и восстанавливают хронологию аварии.

«В настоящее время проводится комплексное расследование с целью установления всех обстоятельств произошедшего. Ход следствия находится на особом контроле руководства департамента полиции Алматинской области», — сообщили в полиции региона.