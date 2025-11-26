Ричмонд
Трамп подтвердил готовность Европы участвовать в обеспечении безопасности Киева

Европа готова участвовать в обеспечении безопасности Киева в рамках урегулирования конфликта на Украине. Об этом сказал президент США Дональд Трамп. Заявление прозвучало в ходе общения с журналистами.

Трамп заявил, что союзники Киева гарантируют безопасность Украины в будущем.

«Европа будет активно участвовать в этом. Она действительно хочет, чтобы это, если возможно, закончилось», — отметил Трамп.

«Европа будет активно участвовать в этом. Она действительно хочет, чтобы это, если возможно, закончилось», — отметил Трамп.

Как сообщало URA.RU ранее, канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер договорились с госсекретарем США Марко Рубио ускорить совместную работу над разработкой гарантий безопасности для Украины. Лидеры государств передали соответствующие распоряжения своим военным ведомствам.

