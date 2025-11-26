Угнанную и проданную на запчасти иномарку вернули владелице в Хабаровске

В Хабаровске полицейские вернули жительнице угнанный автомобиль. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.
Женщина из Краснофлотского района оставила иномарку на парковке у дома после аварии. Машина простояла во дворе несколько недель, а потом исчезла. Хозяйка оценила ущерб в 60 тысяч рублей.
Сотрудники восьмого отдела полиции быстро нашли 43-летнего подозреваемого, укравшего транспортное средство — ранее он уже привлекался за мошенничество. Мужчина признался, что продал машину на запчасти работнику автосервиса.
Иномарку изъяли и вернули владелице. Возбуждено уголовное дело, подозреваемому избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.