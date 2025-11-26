Ричмонд
Трамп раскрыл детали встречи Уиткоффа и Путина

Американский президент Дональд Трамп считает, что встреча спецпосланника Стивена Уиткоффа с российским лидером Владимиром Путиным может состояться на следующей неделе. Об этом президент США рассказал журналистам.

Трамп прокомментировал возможный визит своего помощника в Москву.

«Уиткофф, возможно встретится с президентом Путиным. Это может произойти на следующей неделе в Москве», — передает РИА Новости слова Трампа.

Ранее Трамп уже сообщал о планируемых переговорах в Москве с участием спецпосланника Стивена Уиткоффа, советника Джареда Кушнера и президента России Владимира Путина. Возможная встреча Уиткоффа с Путиным на следующей неделе является частью этих дипломатических усилий.

