«У России гораздо больше солдат»: Трамп призвал Киев к сделке с Москвой

Россия в ближайшие пару месяцев может получить контроль над теми территориями, которые предстоит уступить Украине, считает Трамп. По его словам, для него нет крайнего срока по украинскому урегулированию, он ожидает скорого принятия сделки Киевом. Кроме того, американский лидер сообщил, что Европа будет вовлечена в решение вопросов о предоставлении Украине гарантий безопасности. Трамп не намерен встречаться с президентом Украины Владимиром Зеленским пока тот не заключит сделку.