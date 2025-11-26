Трамп сообщил о прорыве в переговорах по Украине

Американский президент акцентировал внимание на благоприятном ходе переговоров.
Многие пункты мирного соглашения по урегулированию конфликта на Украине уже согласованы. В переговорах наметилось значительное продвижение. Об этом в ходе общения с журналистами сказал президент США Дональд Трамп.
«Многие из пунктов согласованы, согласованы в очень благоприятной манере», — заявил Трамп. Глава Белого дома подчеркнул, что диалог носит конструктивный характер.
Как сообщало URA.RU ранее, по словам Трампа, Европа готова участвовать в обеспечении безопасности Киева в рамках урегулирования конфликта на Украине. Союзники действительно хотят, «чтобы это, если возможно, закончилось», отметил он.