Трамп сообщил о прорыве в переговорах по Украине

Многие пункты мирного соглашения по урегулированию конфликта на Украине уже согласованы. В переговорах наметилось значительное продвижение. Об этом в ходе общения с журналистами сказал президент США Дональд Трамп.

Американский президент акцентировал внимание на благоприятном ходе переговоров.

«Многие из пунктов согласованы, согласованы в очень благоприятной манере», — заявил Трамп. Глава Белого дома подчеркнул, что диалог носит конструктивный характер.

Как сообщало URA.RU ранее, по словам Трампа, Европа готова участвовать в обеспечении безопасности Киева в рамках урегулирования конфликта на Украине. Союзники действительно хотят, «чтобы это, если возможно, закончилось», отметил он.

