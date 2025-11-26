Трамп предупредил Украину, что РФ скоро получит контроль над территориями

Ранее Трамп уже высказывался о потере Украиной территорий и заявлял о стремлении США положить конец конфликту. Американский президент также упоминал, что 27 ноября — оптимальный срок для принятия решения по мирному плану, и сообщал о планах США ввести новые санкции против России, направленные на затруднение продажи российской нефти на международном рынке.