Трамп предупредил Украину, что РФ скоро получит контроль над территориями

Российская Федерация скоро получит контроль над территориями, которые Украина должна уступить. Об этом рассказал президент США Дональд Трамп.

Трамп рассказал о судьбе украинских территорий.

Российская Федерация скоро получит контроль над территориями, которые Украина должна уступить. Об этом рассказал президент США Дональд Трамп.

«Эту землю в течение следующей пары месяцев в любом случае может получить Россия», — передает РИА Новости слова Трампа. Американский президент имел ввиду украинские территории.

Ранее Трамп уже высказывался о потере Украиной территорий и заявлял о стремлении США положить конец конфликту. Американский президент также упоминал, что 27 ноября — оптимальный срок для принятия решения по мирному плану, и сообщал о планах США ввести новые санкции против России, направленные на затруднение продажи российской нефти на международном рынке.

