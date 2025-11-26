Залезли в шурф? Профессор Медведев ответил, где искать семью Усольцевых

Семья Усольцевых бесследно исчезла на Кутурчинском Белогорье почти два месяца назад. Масштабные поиски с подключением вертолетов, дронов и профессиональных альпинистов, не дали результатов. Следователи исключили криминал, а версия с побегом за границу оказалась несостоятельной после проверки документов.
Доктор биологических наук, профессор Леонид Медведев специально для krsk.aif.ru выдвинул новую, неожиданную версию трагедии, связанную с забытым фактом из истории этих мест и собакой семьи.
«Скрепа любви».
Леонид Медведев рассказывает, что в молодости не один раз ходил в пешие походы с друзьями в район Кутурчинского Белогорья, поэтому с местностью знаком достаточно хорошо.
Он предлагает взглянуть на ситуацию с точки зрения психологии семьи. Усольцевы — немолодая пара, для которых поздний ребенок, пятилетняя Арина, стал «скрепой любви». Семья отправилась в легкое путешествие, уверенная в безопасности: маршрут простой, погода хорошая, дороги и тропы промаркированы.
«Поэтому особая экипировка не требуется, если ребенок устанет — так папа в силе, и на плечи. Заметим, Ирина совершенно уверена в ожидающих ее приятных впечатлениях. Однако она не представляет реалий сезона и ландшафта: лист с деревьев облетел, вдоль дороги скучная чахлость без картинных могучих стволов. Буратинка привлекает внимание на десяток минут, ничего особенного в ней нет, “золотая осень” уже прошла. Следовательно, посмотрели — и вниз по склону», — отмечает эксперт.
По словам Медведева, собака также обычное дело для такого маршрута выходного дня. В этой идиллии, по мнению эксперта, и кроется причина беспечности. Усольцевы не были готовы к форс-мажору. Но что могло заставить их сойти с безопасной дороги?
Старательский шурф.
Ключ к разгадке биофизик видит в истории Кутурчинского Белогорья. С XIX века здесь добывали золото. В лесах до сих пор скрыты следы старых приисков — глубокие ямы, шурфы, глубиной до 10 метров. За полтора столетия они заросли кустарником и стали невидимыми ловушками.
«Как можно одномоментно всей группе оказаться в ловушке? Ведь на дороге ее нет», — задается вопросом Медведев.
Ответ, по его мнению, прост: собака.
«Домашняя собака, короткие лапы, не позволяющие видеть вперед сколько-нибудь далеко. Но она заметила птицу, зверушку, и что ей дорога — вперед за добычей. Итог: оказалась в яме. Бросить собаку невозможно, а спасти только единственный способ — спуститься в яму. Вероятнее всего, сначала это сделал Сергей. Как развивались события далее, не стоит гадать, хотя понятно: группа в ловушке без возможности выбраться», — реконструирует события ученый.
«Где продолжать поиск? В самой близи поселка, буквально на границе леса, ближе к Мине или ручьям. Только там и мог быть старательский шурф. Случай или весенний поиск, может быть, дадут ответ», — сказал эксперт.
Могли ли Усольцевы спрятаться в пещере — версия спелеологов.
Недавно спасатели обследовали пещеры в районе поселка Кутурчин, однако это не принесло никаких результатов. И этому есть логичное объяснение.
Член Красноярского краевого клуба спелеологов Сергей Землянский рассказал, что пещеры мало подходят для убежища. По словам эксперта, это, как правило, вертикальные колодцы глубиной в несколько метров. Чтобы спуститься туда (а главное — подняться обратно), нужно специальное снаряжение и веревки. Случайно упасть в такой колодец можно, но вероятность этого на огромной территории тайги крайне мала.
«Жить в них — это вряд ли. Температура там держится около +4 градусов. Нужно постоянно греться. Дым костра почувствовался бы издалека, да и следы заготовки дров обязательно бы остались. А раз входы вертикальные — то и места для нормального жилья там нет. Да и кто будет два месяца жить в такое время без теплой одежды», — отмечает спелеолог.
Единственная горизонтальная пещера — Угловая — находится в 25 км от поселка. Но если бы Усольцевы добрались туда, на свежем снегу неизбежно остались бы следы людей и собаки.
Последние новости о поисках семьи Усольцевых.
Тем не менее профессионалы продолжают проверять даже самые маловероятные версии. С 17 по 19 ноября в Красноярском крае прошел новый этап поисковой операции. Спасатели воспользовались аномально теплой погодой, чтобы еще раз обследовать труднодоступные участки.
За три дня группа проверила три километра лесного массива и две пещеры общей протяженностью 80 метров. Особое внимание уделили 15-метровой пещере всего в четырех километрах от Кутурчина, которую рассматривали как возможное укрытие.
«Пещеры в этом районе представляют серьезную опасность для неподготовленных людей. В полной темноте легко получить порез об острый край камня, подвернуть ногу или оступиться», — пояснил представитель КГКУ «Спасатель» Александр Якимов.
К сожалению, никаких следов пребывания людей обнаружить не удалось. В Следственном комитете подчеркнули, что возобновление поисков не было связано с новыми зацепками. Это плановая работа профессионалов, которая будет продолжаться до тех пор, пока позволяет погода.
